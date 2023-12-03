В ДНР после обстрелов ВСУ пострадали девять человек, включая двоих детей

Девять жителей ДНР получили различные ранения в результате обстрелов украинскими войсками 3 декабря. Под огнём ВСУ оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватский район, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В результате сброса боеприпасов с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали женщины 1963 и 1956 года рождения и 17-летний парень. Также в Ленинском районе Донецка получила ранение девочка 14 лет", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, из-за обстрела в населённом пункте Зайцево начался пожар. При этом когда сотрудники МЧС боролись с огнём, это место ВСУ обстреляли ещё раз. Пожарные успели спуститься в укрытие, а потом благополучно ликвидировали возгорание. В общей сложности, по словам Пушилина, противник совершил за день 41 обстрел. По территории ДНР было выпущено 124 боеприпаса.