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3 декабря, 19:42

Гнев и раздражение: В офисе Зеленского проболтались об истинном отношении украинцев к власти

Советник Зеленского Подоляк: Украинцев раздражает власть из-за провалов ВСУ

Украинская власть вызывает у общества раздражение, в том числе по причине провалов ВСУ на фронте. Ещё один повод недовольства населения — коррупция среди представителей государства. Об этом в интервью украинскому агентству УНИАН рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, у общества накопилось много вопросов. В том числе к государственной вертикали, где далеко не все на уровне местных властей вкладываются в войну наравне с обществом.

"Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это всё таким тяжёлым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", — пояснил Подоляк.

Он также обратил внимание на то, что из-за конфликта происходит стагнация политической жизни и остаётся много нереализованных амбиций, а украинское общество находится в депрессивном состоянии. Также он заявил, что бессмысленно обсуждать конфликт между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским, ведь они оба сидят на ставке верховного главнокомандующего и жёсткие разговоры между ними — не более чем рабочий процесс.

В США ужаснулись тому, какими бесправными сделал Зеленский украинцев

В США ужаснулись тому, какими бесправными сделал Зеленский украинцев

Ранее Лайф приводил данные одного из аналитических агентств, которое благодаря опросу выяснило, что жители Украины больше доверяют Залужному, чем Зеленскому.

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Анатолий Симоненко
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