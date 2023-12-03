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3 декабря, 20:42

Скончался соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

На 87-м году жизни умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк

<p>Соавтор Акта провозглашения независимости Украины — украинский общественно-политический деятель Леонтий Сандуляк. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@DWUkrainian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DW Українською</a></p>

Соавтор Акта провозглашения независимости Украины — украинский общественно-политический деятель Леонтий Сандуляк. Обложка © YouTube / DW Українською

На 87-м году жизни скончался соавтор акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщили на странице в социальной сети Черновицкого облсовета.

"На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почётный гражданин города Черновцы", — сказано в сообщении.

Сандуляк родился в 1937 году в Черновицкой области Украины. На протяжении жизни он занимался профессорской и научно-общественной деятельностью. Является соавтором Акта провозглашения независимости Украины.

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Оксана Попова
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