Скончался соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

На 87-м году жизни скончался соавтор акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщили на странице в социальной сети Черновицкого облсовета.

"На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почётный гражданин города Черновцы", — сказано в сообщении.

Сандуляк родился в 1937 году в Черновицкой области Украины. На протяжении жизни он занимался профессорской и научно-общественной деятельностью. Является соавтором Акта провозглашения независимости Украины.