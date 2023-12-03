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3 декабря, 20:57

В Израиле открестились от связи с судами, атакованными хуситами в Красном море

ЦАХАЛ: Атакованные в Красном море корабли не имеют отношения к Израилю

Оба судна, которые были атакованы в Красном море йеменскими хуситами, не имеют отношения к Израилю. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Сегодня были запущены ракеты в направлении двух торговых судов, которые никак не связаны с Израилем. Одно судно пострадало очень серьёзно и находится в критическом положении, есть опасность того, что оно может затонуть", — рассказал Хагари.

Также он осудил действия хуситов. По его мнению, поступок был совершён под иранским влиянием в регионе. Хагари подчеркнул, что такие инциденты ставят под угрозу свободу судоходства в регионе.

Военные США сообщили о ракетной атаке на их корабль в Аравийском море

Военные США сообщили о ракетной атаке на их корабль в Аравийском море

Напомним, что эсминец Военно-морских сил США Carney и ряд торговых судов в Красном море были обстреляны с территории Йемена. Пострадавших нет, военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.

Обложка ©

Getty Images / MediaNews Group / The Mercury News via Getty Images

Анатолий Симоненко
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