Военные США сообщили о ракетной атаке на их корабль в Аравийском море

"27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park", — указано в сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, что у берегов Йемена 23 ноября захватили связанное с Израилем нефтяное судно Central Park. Американские военные задержали и допросили пиратов, которые напали на танкер, перевозивший фосфорную кислоту, у берегов Йемена. В захвате участвовали пятеро вооружённых боевиков, но они не смогли добраться до членов экипажа, которые забаррикадировались в трюме. В результате никто из членов экипажа танкера не пострадал, груз тоже остался в целости и сохранности.