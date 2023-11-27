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27 ноября, 08:11

Военные США сообщили о ракетной атаке на их корабль в Аравийском море

CENTCOM: По эсминцу ВМС США выпустили две ракеты со стороны Йемена

Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США USS Mason (DDG 87) с территории Йемена в Аравийском море. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

"27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park",  указано в сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

Там добавили, что эсминец Mason входит в состав ударной авианосной группы "Дуайт Д. Эйзенхауэр".

Йеменские хуситы захватили грузовое судно израильской компании в Красном море

Йеменские хуситы захватили грузовое судно израильской компании в Красном море

Напомним, что у берегов Йемена 23 ноября захватили связанное с Израилем нефтяное судно Central Park. Американские военные задержали и допросили пиратов, которые напали на танкер, перевозивший фосфорную кислоту, у берегов Йемена. В захвате участвовали пятеро вооружённых боевиков, но они не смогли добраться до членов экипажа, которые забаррикадировались в трюме. В результате никто из членов экипажа танкера не пострадал, груз тоже остался в целости и сохранности.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Дарья Нарыкова
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