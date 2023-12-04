В Дагестане примут кардинальные меры после шокирующей драки девочек

В Дагестане отреагировали на шокирующее видео, появившееся недавно в Сети, на кадрах которого две девочки избивают третью. Как сообщила на странице во "ВКонтакте" республиканский уполномоченный по правам ребёнка Марина Ежова, эта ситуация говорит о необходимости срочного пересмотра подходов к воспитанию подрастающего поколения.

"Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведённых мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодёжью, семьёй, родителями", — заявила омбудсмен.

По её словам, необходимо предоставлять помощь, когда у кого-то сложилась тяжёлая жизненная ситуация. Также Ежова подчеркнула важность соблюдения принципа неотвратимости наказания, если поступок осознанный и запланированный.