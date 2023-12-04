Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 21:17

В Дагестане примут кардинальные меры после шокирующей драки девочек

Омбудсмен Дагестана после драки девочек призвала изменить подходы к воспитанию

В Дагестане отреагировали на шокирующее видео, появившееся недавно в Сети, на кадрах которого две девочки избивают третью. Как сообщила на странице во "ВКонтакте" республиканский уполномоченный по правам ребёнка Марина Ежова, эта ситуация говорит о необходимости срочного пересмотра подходов к воспитанию подрастающего поколения.

"Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведённых мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодёжью, семьёй, родителями", — заявила омбудсмен.

По её словам, необходимо предоставлять помощь, когда у кого-то сложилась тяжёлая жизненная ситуация. Также Ежова подчеркнула важность соблюдения принципа неотвратимости наказания, если поступок осознанный и запланированный.

"Не надо, только не бей меня!": В Сочи отец жестоко отхлестал сына-подростка на футбольном поле

"Не надо, только не бей меня!": В Сочи отец жестоко отхлестал сына-подростка на футбольном поле

Напомним, что в Махачкале сотрудники правоохранительных органов задержали двух девочек, которые на видео жестоко избили свою сверстницу. Обеих напавших уже поставили на учёт ПДН.

Обложка ©

t.me / Дагестанские известия

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров