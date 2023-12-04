Сильнейший снегопад оставил без коммуникаций и авиасообщения ряд стран Европы

В ряде европейских стран наблюдаются сильные снегопады, которые уже заблокировали работу в аэропортах, а также привели к транспортным коллапсам и сбоям в подаче электричества. Сильнее всего пострадали районы Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Так, например, на юге Германии из-за снегопада второй день плохо работают аэропорты и железные дороги. По данным Associated Press, в Мюнхене в это воскресенье 560 из 880 запланированных рейсов было отменено. Перебои наблюдаются и в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне. А компания – оператор железных дорог Deutsche Bahn заявила, что перевозки будут затруднены до 4 декабря.

Снежные бураны накрыли улицы Германии. Видео © X / attentivecee

По информации Reuters, крупнейший аэропорт Нидерландов, Схипхол, 3 декабря отменил около 150 рейсов, в аэропорту швейцарского Цюриха — отменено более 40 рейсов. В Швейцарии также было нарушено железнодорожное сообщение.

Перебои электричества почувствовали на себе жители округа Мурталь в Австрии: около 20 тысяч домовладений остались без света, передаёт Kleine Zeitung. В регионе перекрыты дороги, на поездах тоже далеко не уехать.

По данным Onet, в Польше сугробы местами достигают 30 см, в некоторых районах задерживаются поезда, в ряде домов нет света. Как сообщает The Daily Mail, в Великобритании столбики термометров показывают одни из самых низких температур с прошлого года, людям приходится оставлять машины на заснеженных дорогах. В понедельник снег продолжится, а из-за гололедицы возрастает опасность аварий, предупреждают специалисты.