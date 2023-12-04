Назван способ накопить миллион на обучение ребёнка без удара по кошельку

Чтобы хватило денег оплатить ребёнку образование, копить нужно заранее. Как это сделать правильно без удара по кошельку в беседе с "Газетой.ru" рассказал экономист, финансист Андрей Евстифеев.

По его словам, можно опираться на среднюю стоимость обучения в отечественных вузах в этом году — порядка 185 тысяч рублей в год. Эту сумму необходимо умножить на пять по числу лет учёбы, а затем прибавить до 15% с учётом роста цен и инфляции.

Такой же коэффициент можно прибавлять к накоплениям каждые пять лет. Вклад, либо накопительный счёт также поможет быстро накопить финансы. Ещё один способ — ценные бумаги, однако этот вариант хорош только для тех, кто разбирается в инвестициях.

"Купить ценные бумаги и потом получить гарантированную прибыль, как от счёта или вклада, не выйдет. За портфелем нужно следить как за живым организмом, продавая и покупая бумаги в нужные моменты", — пояснил Евстифеев.

Он посоветовал не игнорировать дебетовые карты с кешбэком, а также собирать чеки для получения налоговых вычетов. По его словам, можно воспользоваться и материнским капиталом, ведь его разрешается тратить на учёбу детей.