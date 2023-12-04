В России может появиться реестр неналоговых платежей

В России может появиться единый реестр неналоговых платежей. Как пишет газета "Известия", с таким предложением выступила Общественная палата РФ.

Сообщается, что благодаря такому реестру можно будет оценивать экономическую эффективность и уровень фискальной нагрузки взносов. Если некоторые из них окажутся нецелесообразными, их можно будет отменить.

"Сейчас понятие неналоговых платежей не закреплено в законодательстве РФ. Под ними понимаются те сборы, которые не входят в Налоговый кодекс. Этот тип взносов подлежит регламентации отдельными нормативно-правовыми актами", — заявил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артём Люкшин.

По его словам, реестр позволит упорядочить систему неналоговых платежей и чётко определять назначение сбора и устанавливать объект обложения. Также станет понятнее, кем взимаются сборы и на какие цели они пойдут.