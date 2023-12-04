Следующий в Нижнекамск самолёт застрял в аэропорту Шереметьево из-за неисправности
SHOT: Из Шереметьево в Нижнекамск более двух часов не может вылететь самолёт
Из столичной воздушной гавани Шереметьево уже более двух часов не может вылететь самолёт, направляющийся в Нижнекамск. Как передаёт телеграм-канал SHOT со ссылкой на капитана судна, причиной задержки стала неисправность двигателя транспортного средства.
Обстановка в салоне самолёта рейса Москва – Нижнекамск. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" со 180 пассажирами на борту должен был отправиться в Нижнекамск ещё в 22:40, однако вылет перенесли до двух часов ночи. Причина тому — неисправность двигателя.
В настоящее время из-за погодных условий из Шереметьево не могут вылететь ещё два самолёта с пунктами назначения Череповец и Челябинск. Всего в московских аэропортах задерживается 17 рейсов и отменено два.
Недавно Лайф писал, что прилетевший в Россию украинец был вынужден несколько дней жить в стерильной зоне аэропорта Шереметьево. Его не пустили в страну, так как он был объявлен "нежелательным лицом".
t.me / SHOT