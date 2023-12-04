Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 22:51

Следующий в Нижнекамск самолёт застрял в аэропорту Шереметьево из-за неисправности

SHOT: Из Шереметьево в Нижнекамск более двух часов не может вылететь самолёт

Из столичной воздушной гавани Шереметьево уже более двух часов не может вылететь самолёт, направляющийся в Нижнекамск. Как передаёт телеграм-канал SHOT со ссылкой на капитана судна, причиной задержки стала неисправность двигателя транспортного средства.

Обстановка в салоне самолёта рейса Москва – Нижнекамск. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" со 180 пассажирами на борту должен был отправиться в Нижнекамск ещё в 22:40, однако вылет перенесли до двух часов ночи. Причина тому — неисправность двигателя.

В настоящее время из-за погодных условий из Шереметьево не могут вылететь ещё два самолёта с пунктами назначения Череповец и Челябинск. Всего в московских аэропортах задерживается 17 рейсов и отменено два.

В аэропортах Москвы из-за метели задержано и отменено более 40 рейсов

В аэропортах Москвы из-за метели задержано и отменено более 40 рейсов

Недавно Лайф писал, что прилетевший в Россию украинец был вынужден несколько дней жить в стерильной зоне аэропорта Шереметьево. Его не пустили в страну, так как он был объявлен "нежелательным лицом".

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • шереметьево
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров