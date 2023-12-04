"Снайперский гранатомёт" АГС-30 оснастили мощной "обновкой"
Специалист Едалин: "Снайперский гранатомёт" АГС-30 оснастили новым прицелом
"Снайперский гранатомёт" АГС-30 оснастили новым прицелом. Обложка © t.me / Телеканал "Звезда"
Российский автоматический станковый гранатомёт АГС-30 продемонстрировал в зоне СВО околоснайперскую точность. Оружейники, которые прибыли проверить, как работает АГС-30, смогли поразить цель с расстояния 2 км, рассказал специалист Конструкторского бюро приборостроения (КБП) Дмитрий Едалин телеканалу "Звезда".
"Снайперский гранатомёт" АГС-30 оснастили новым прицелом. Видео © t.me / Телеканал "Звезда"
"Получилось так, что наша группа специалистов выехала на линию боевого соприкосновения — и наш специалист буквально с первого выстрела поразил цель типа пикап с дальностью два километра", — пояснил Едалин.
Он обратил внимание на то, что АГС-30 получил обновление за счёт интеллектуального прицельного комплекса, который пока проходит испытания. Цифровой прицел показывает дальность стрельбы на мониторе, если угол наклона гранатомёта меняется.
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