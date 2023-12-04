"Снайперский гранатомёт" АГС-30 оснастили мощной "обновкой"

Он обратил внимание на то, что АГС-30 получил обновление за счёт интеллектуального прицельного комплекса, который пока проходит испытания. Цифровой прицел показывает дальность стрельбы на мониторе, если угол наклона гранатомёта меняется.

Ранее Лайф писал, что российские войска на Украине начали применять дроны-камикадзе, позволяющие поражать технику противника в ночное время и в любую погоду. Беспилотники "Ланцет" оснащены тепловизорами, что может привести к учащению поражения техники и позиций ВСУ в зимнее время года, так как аппараты будут способны видеть всё, что излучает тепло: печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи.