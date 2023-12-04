В Вооружённых силах Украины создали новую танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку. Таким мнением с читателями журнала Forbes поделился американский военный обозреватель Дэвид Экс.

В материале говорится, что Киев наконец-то сформировал новую танковую бригаду. Речь идёт о пятой танковой бригаде ВСУ, которая технически появилась в 2016 году, однако всё это время существовала лишь в документах.

Журналист напомнил, что для техники ВСУ значительную угрозу представляют заминированные оборонительные линии российских войск. Что касается новой бригады, то её, скорее всего, оснастят слабозащищёнными первыми немецкими "Леопардами", которые не устоят перед российскими дронами. Именно по этой причине масштабных атак от пятой бригады ВСУ ждать не стоит.

"Не ожидайте, что 5-я танковая бригада начнёт драматическое бронетанковое нападение, где будут громы танков, непосредственно атакующие российские линии. <…> Вероятно, что бригада будет использовать свои танки для непрямых атак", — считает Экс.