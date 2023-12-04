Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга говорит о том, что в США решили открыто обвинить в неудачах лично Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, Штаты используют такую тактику далеко не в первый раз.

"Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского", — заявил Филиппо.

По его словам, США используют такую тактику далеко не в первый раз: "сначала создают марионетку, а потом — уничтожают".