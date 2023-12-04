"Пришло время": США задумали коварный план по уничтожению Зеленского
Политик Филиппо: В США решили обвинить в неудаче свою марионетку — Зеленского
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга говорит о том, что в США решили открыто обвинить в неудачах лично Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, Штаты используют такую тактику далеко не в первый раз.
"Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского", — заявил Филиппо.
По его словам, США используют такую тактику далеко не в первый раз: "сначала создают марионетку, а потом — уничтожают".
Напомним, недавно Столтенберг, говоря о нынешнем положении в Незалежной, сообщил, что ситуация на поле боя для Украины рискует ухудшиться, так как западные страны недостаточно помогают.
t.me / Zelenskiy / Official