В Хабаровске водитель легковушки протаранил столб напротив кладбища и умер
Mash: В Хабаровске водитель легковушки погиб, влетев на огромной скорости в столб
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Хабаровском крае. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, водитель легковушки на огромной скорости влетел в фонарный столб рядом с кладбищем и погиб.
Смертельное ДТП в Хабаровске, в ходе которого погиб 33-летний водитель. Видео © t.me / Amur Mash
По данным канала, иномарка "Хонда-Фит" в ночное время суток двигалась по Хабаровску в сторону центра города. Во время проезда по улице Карла Маркса легковушку занесло на скользкой дороге, после чего она вылетела на встречку и протаранила фонарный столб, находившийся рядом с кладбищем.
От полученных травм 33-летний водитель авто скончался. Пассажира госпитализировали.
t.me / Amur Mash