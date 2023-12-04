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4 декабря, 03:33

В Хабаровске водитель легковушки протаранил столб напротив кладбища и умер

Mash: В Хабаровске водитель легковушки погиб, влетев на огромной скорости в столб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Хабаровском крае. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, водитель легковушки на огромной скорости влетел в фонарный столб рядом с кладбищем и погиб.

Смертельное ДТП в Хабаровске, в ходе которого погиб 33-летний водитель. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, иномарка "Хонда-Фит" в ночное время суток двигалась по Хабаровску в сторону центра города. Во время проезда по улице Карла Маркса легковушку занесло на скользкой дороге, после чего она вылетела на встречку и протаранила фонарный столб, находившийся рядом с кладбищем.

От полученных травм 33-летний водитель авто скончался. Пассажира госпитализировали.

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Обложка ©

t.me / Amur Mash

Алексей Соловьёв
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