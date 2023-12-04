В Хабаровске водитель легковушки протаранил столб напротив кладбища и умер

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Хабаровском крае. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash , водитель легковушки на огромной скорости влетел в фонарный столб рядом с кладбищем и погиб.

По данным канала, иномарка "Хонда-Фит" в ночное время суток двигалась по Хабаровску в сторону центра города. Во время проезда по улице Карла Маркса легковушку занесло на скользкой дороге, после чего она вылетела на встречку и протаранила фонарный столб, находившийся рядом с кладбищем.