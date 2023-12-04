Власти Иркутска пообещали помочь семье убитого на остановке подростка
Мэр Иркутска Болотов: Администрация поможет семье убитого на остановке подростка
Задержание подозреваемых в убийстве подростка в Иркутске. Видео © t.me / Ирина Волк
Власти Иркутска окажут всю необходимую помощь семье убитого на остановке 15-летнего школьника. Об этом в телеграм-канале сообщил иркутский градоначальник Руслан Болотов.
Мэр города напомнил, что в минувшую субботу на улице Байкальской произошла ужасная трагедия, в результате которой погиб несовершеннолетний житель областного центра. По словам чиновника, в обстоятельствах шокирующего происшествия разберутся компетентные органы. Со стороны городских властей Болотов пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
"Приношу глубокие соболезнования родителям, всем родным и близким Егора. Терять детей — страшно и несправедливо. Сил семье", — заявил глава Иркутска.
Помимо того, градоначальник поручил всем специалистам профильного комитета иркутской администрации усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних. В первую очередь это должно коснуться тех детей, кто уже состоит на учёте.
Напомним, что 2 декабря на остановке в Иркутске в ходе конфликта был ранен 15-летний подросток. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Спустя время в Иркутской области правоохранители задержали причастных к конфликту, двоих из них взяли в 200 километрах от областного центра.