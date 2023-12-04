Власти Иркутска пообещали помочь семье убитого на остановке подростка

Власти Иркутска окажут всю необходимую помощь семье убитого на остановке 15-летнего школьника. Об этом в телеграм-канале сообщил иркутский градоначальник Руслан Болотов.

Мэр города напомнил, что в минувшую субботу на улице Байкальской произошла ужасная трагедия, в результате которой погиб несовершеннолетний житель областного центра. По словам чиновника, в обстоятельствах шокирующего происшествия разберутся компетентные органы. Со стороны городских властей Болотов пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

"Приношу глубокие соболезнования родителям, всем родным и близким Егора. Терять детей — страшно и несправедливо. Сил семье", — заявил глава Иркутска.

Помимо того, градоначальник поручил всем специалистам профильного комитета иркутской администрации усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних. В первую очередь это должно коснуться тех детей, кто уже состоит на учёте.