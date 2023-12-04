Как родителям выстроить прекрасные отношения с учителями: советы эксперта

Чтобы ребёнок продуктивно учился и не сталкивался с неприятными последствиями, важно, чтобы родители и учителя выстроили отношения ещё в начале учебного процесса. Как рассказала "Газете.ru" замдиректора по сопровождению, благополучию и карьере школы "Новый взгляд" Антонина Болотова, родителям нужно относиться к педагогу как к профессионалу.

"Прежде всего, родителям необходимо помнить и принимать, что педагог является профессионалом в своей области. Именно эта базовая установка должна быть в основе выстраивания продуктивных взаимоотношений", — пояснила Болотова.

Она обратила внимание, что только партнёрские отношения между родителями и учителями будут мотивировать ребёнка учиться. Важно, чтобы родители доверяли преподавателю, не просто видели в нём функцию, а учитывали его человеческие качества. Также необходимо уважать личные границы педагога. В том числе отказаться от звонков после 19:00 по любым вопросам. Все организационные вопросы можно легко оптимизировать, подчеркнула Болотова.

По её словам, родители должны научиться вставать на место учителя, чтобы лучше понимать причину тех или иных поступков и если возникает непростая ситуация, не стоит тут же требовать, чтобы учителя заменили. Часто сложные вопросы можно решить в диалоге с педагогом. Также будет нелишним предложить свою помощь преподавателям в организационных вопросах, резюмировала Болотова.