В Дагестане разыскивают злоумышленника, спалившего вышку сотовой связи

В минувшее воскресенье неизвестный поджёг оборудование вышки сотовой связи в Дагестане. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным канала, происшествие случилось около семи часов утра 3 декабря в Буйнакске. Местные жители начали массово звонить в экстренные службы и сообщать о возгорании, произошедшем в районе Беловецкой горки. Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно потушили пламя.

Впоследствии место происшествия было осмотрено специалистами. Выяснилось, что злоумышленник взломал металлическую будку, в которой находилось сотовое оборудование, и поджёг его. В результате техника частично выгорела. Сумма причинённого ущерба устанавливается, а преступника разыскивают правоохранительные органы.