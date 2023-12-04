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4 декабря, 05:12

В Дагестане разыскивают злоумышленника, спалившего вышку сотовой связи

SHOT: В Дагестане неизвестный поджёг оборудование вышки сотовой связи

В минувшее воскресенье неизвестный поджёг оборудование вышки сотовой связи в Дагестане. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным канала, происшествие случилось около семи часов утра 3 декабря в Буйнакске. Местные жители начали массово звонить в экстренные службы и сообщать о возгорании, произошедшем в районе Беловецкой горки. Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно потушили пламя.

Впоследствии место происшествия было осмотрено специалистами. Выяснилось, что злоумышленник взломал металлическую будку, в которой находилось сотовое оборудование, и поджёг его. В результате техника частично выгорела. Сумма причинённого ущерба устанавливается, а преступника разыскивают правоохранительные органы.

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Тверской области

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Тверской области

Похожий случай произошёл несколько месяцев назад в Северной столице. Как сообщал Лайф, 13 сентября силовики задержали в Санкт-Петербурге диверсанта, совершившего поджог вышки сотовой связи.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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