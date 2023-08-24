Неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Тверской области

Пожар произошёл накануне днём на станции одного из операторов в деревне Рябеево, что находится в полутора часах езды от места, где вчера упал самолёт Евгения Пригожина. Из-за повреждений оборудование на вышке вышло из строя. Теперь правоохранители ищут причастных.