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24 августа, 07:15

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи в Тверской области

В Тверской области неизвестные подожгли вышку сотовой связи. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Пожар произошёл накануне днём на станции одного из операторов в деревне Рябеево, что находится в полутора часах езды от места, где вчера упал самолёт Евгения Пригожина. Из-за повреждений оборудование на вышке вышло из строя. Теперь правоохранители ищут причастных.

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Ранее Лайф писал, что жительница Москвы застукала сына за приготовлением коктейлей Молотова по "заданию спецслужб". В итоге 25-летним мужчиной заинтересовались правоохранители.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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