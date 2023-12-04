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4 декабря, 05:09

Си Цзиньпин и Лукашенко проводят переговоры в Пекине

<p>Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/pul_1/10695" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул Первого" </a></p>

Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Обложка © t.me / "Пул Первого"

Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что он рад обсудить вопросы с коллегой в столь дружественной обстановке, и обратил внимание на историческое повышение уровня отношений Белоруссии и Китая. Оно, по словам белорусского президента, придало мощный импульс для углубления традиционных направлений и дало старт новым векторам и механизмам сотрудничества.

В ходе переговоров стороны также обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Кроме того, в программе визита предусмотрены социально-гуманитарные мероприятия.

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Ранее Лайф сообщал, что белорусский лидер Александр Лукашенко в воскресенье, 3 декабря, прибыл с рабочим визитом в Китай, который продлится до понедельника.

Оксана Попова
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