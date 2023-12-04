Си Цзиньпин и Лукашенко проводят переговоры в Пекине

Белорусский лидер Александр Лукашенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что он рад обсудить вопросы с коллегой в столь дружественной обстановке, и обратил внимание на историческое повышение уровня отношений Белоруссии и Китая. Оно, по словам белорусского президента, придало мощный импульс для углубления традиционных направлений и дало старт новым векторам и механизмам сотрудничества.