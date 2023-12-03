Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином
Белорусский лидер Александр Лукашенко в воскресенье, 3 декабря, прибыл с рабочим визитом в Китай, который продлится до понедельника. Об этом сообщает БелТА.
Самолёт, на котором прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко в Китай. Обложка © Telegram / "Пул Первого"
По данным агентства, в Пекине Лукашенко проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", они состоятся 4 декабря. Лидеры обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Кроме того, в программе визита предусмотрены социально-гуманитарные мероприятия.
Как сообщал Лайф, в прошлый раз Лукашенко посетил КНР в конце февраля – начале марта 2023 года. Тогда главы двух государств высказались за скорейшее установление мира на Украине и заявили о необходимости объединить усилия для выхода на мирные переговоры.
ТАСС / БелТА / Павел Орловский