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3 декабря, 14:27

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином

Белорусский лидер Александр Лукашенко в воскресенье, 3 декабря, прибыл с рабочим визитом в Китай, который продлится до понедельника. Об этом сообщает БелТА.

Самолёт, на котором прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко в Китай. Обложка © Telegram / "Пул Первого"

Самолёт, на котором прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко в Китай. Обложка © Telegram / "Пул Первого"

По данным агентства, в Пекине Лукашенко проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", они состоятся 4 декабря. Лидеры обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Кроме того, в программе визита предусмотрены социально-гуманитарные мероприятия.

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Как сообщал Лайф, в прошлый раз Лукашенко посетил КНР в конце февраля – начале марта 2023 года. Тогда главы двух государств высказались за скорейшее установление мира на Украине и заявили о необходимости объединить усилия для выхода на мирные переговоры.

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ТАСС / БелТА / Павел Орловский

Никита Осипов
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