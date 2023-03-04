Лукашенко и Си Цзиньпин пришли к важной договорённости по Украине
Посол Сенько: Лукашенко и Си Цзиньпин объединят усилия для достижения мира на Украине
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Huang Jingwen
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин заявили в Пекине о необходимости объединить усилия для выхода на мирные переговоры по Украине, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько.
"Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".
Дипломат напомнил, что ранее Лукашенко призывал услышать голос Пекина о его взгляде на ситуацию и способах достижения мира. Он рекомендовал это не только государствам – участникам конфликта, но и "всем странам, которые сегодня ещё не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира".
Напомним, Александр Лукашенко посетил Пекин. В ходе визита он заявил, что развитие Белоруссии зависит в том числе и от силы КНР. Поэтому обе страны должны "очертить новые горизонты сотрудничества". Он также позвал лидера Китая в Минск с ответным визитом.