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4 декабря, 05:25

Пожар в строящемся ЖК "Атлантикс Сити" во Владивостоке полностью потушен

<p>Пожар охватил стройку башен элитного ЖК "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/vmfareast/21454" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Восток-медиа"</a></p>

Пожар охватил стройку башен элитного ЖК "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Обложка © t.me / "Восток-медиа"

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар на объекте строящегося элитного жилого комплекса "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров.

Пожар охватил стройку башен элитного ЖК "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Видео © t.me / "Восток-медиа"

"В 14:26 (07:26 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 100 квадратных метров", — отметили в ведомстве.

Для установления причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России. Предварительно, обошлось без пострадавших. По некоторым данным, огонь охватил пенополистирол и битум, возгорание, вероятно, началось на парковке ЖК.

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Ранее Лайф уже писал, что мощный пожар охватил стройку башен элитного жилого комплекса "Атлантикс Сити" во Владивостоке. По предварительным данным, возгорание произошло по причине взрыва баллона.

Иван Косицын
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