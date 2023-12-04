Пожар в строящемся ЖК "Атлантикс Сити" во Владивостоке полностью потушен

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар на объекте строящегося элитного жилого комплекса "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров.

Пожар охватил стройку башен элитного ЖК "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Видео © t.me / "Восток-медиа"

"В 14:26 (07:26 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 100 квадратных метров", — отметили в ведомстве.

Для установления причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России. Предварительно, обошлось без пострадавших. По некоторым данным, огонь охватил пенополистирол и битум, возгорание, вероятно, началось на парковке ЖК.