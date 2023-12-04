"Как вулкан": Сверхмощный пожар охватил стройку башен "Атлантикс Сити" во Владивостоке
Крупный пожар произошёл на стройке башен "Атлантикс Сити" во Владивостоке
Мощный пожар охватил стройку башен элитного жилого комплекса "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Как сообщает телеграм-канал "Восток-медиа", предварительной причиной мог стать взрыв баллона.
Мощный пожар охватил стройку башен элитного жилого комплекса "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Видео © t.me / "Восток-медиа" / Svodka25
На опубликованных кадрах видно, что огромное пламя охватило стройку комплекса в Первореченском районе: чёрный дым виден из самых отдалённых уголков города.
"Это апокалипсис! Полыхает всё, как вулкан! Я отсюда чувствую жар", — признаётся очевидица.
Как пишет канал со ссылкой на пресс-службу застройщика, предварительно, возгорание произошло по причине взрыва баллона.
"Горела площадка перед башнями — крыша стилобатной части. Горел техноплекс материал. По предположительным причинам взорвался баллон. На ход строительства не влияет, естественно, выясняются все подробности, а виновный будет наказан по всей строгости", — приводит канал слова пресс-службы.
Ранее Лайф сообщал о пожаре, который произошёл на территории Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА). На этом предприятии производятся специализированные транспортные средства и прицепы к различным машинам. Возгоранию был присвоен третий, повышенный, ранг сложности. Никто не пострадал.
t.me / Svodka25