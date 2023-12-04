"Как вулкан": Сверхмощный пожар охватил стройку башен "Атлантикс Сити" во Владивостоке

Мощный пожар охватил стройку башен элитного жилого комплекса "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Как сообщает телеграм-канал "Восток-медиа", предварительной причиной мог стать взрыв баллона.

Мощный пожар охватил стройку башен элитного жилого комплекса "Атлантикс Сити" во Владивостоке. Видео © t.me / "Восток-медиа" / Svodka25

На опубликованных кадрах видно, что огромное пламя охватило стройку комплекса в Первореченском районе: чёрный дым виден из самых отдалённых уголков города.

"Это апокалипсис! Полыхает всё, как вулкан! Я отсюда чувствую жар", — признаётся очевидица.

Как пишет канал со ссылкой на пресс-службу застройщика, предварительно, возгорание произошло по причине взрыва баллона.

"Горела площадка перед башнями — крыша стилобатной части. Горел техноплекс материал. По предположительным причинам взорвался баллон. На ход строительства не влияет, естественно, выясняются все подробности, а виновный будет наказан по всей строгости", — приводит канал слова пресс-службы.