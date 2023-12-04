В ЦАХАЛ назвали число погибших в боях с ХАМАС израильских солдат
Армия обороны Израиля: В боях против ХАМАС погибло 398 израильских солдат
За время обострения конфликта на Ближнем Востоке погибло 398 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Основная часть была убита в первый день нападения ХАМАС на территорию еврейского государства.
Как сообщает издание The Times of Israel, в ходе продолжающейся операции израильской армии против радикалов в боях на севере сектора Газа были убиты ещё двое военнослужащих. Всего с начала сухопутного наступления Армии обороны Израиля погибло 72 бойца.
Ранее Лайф писал, что за время конфликта на Ближнем Востоке Израиль нанёс свыше десяти тысяч авиаударов по сектору Газа. Бойцы ЦАХАЛ уничтожали ячейки и объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, а также командные центры, шахты, склады оружия.
AP / TASS / Ohad Zwigenberg