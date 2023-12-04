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4 декабря, 05:48

В ЦАХАЛ назвали число погибших в боях с ХАМАС израильских солдат

Армия обороны Израиля: В боях против ХАМАС погибло 398 израильских солдат

За время обострения конфликта на Ближнем Востоке погибло 398 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Основная часть была убита в первый день нападения ХАМАС на территорию еврейского государства.

Как сообщает издание The Times of Israel, в ходе продолжающейся операции израильской армии против радикалов в боях на севере сектора Газа были убиты ещё двое военнослужащих. Всего с начала сухопутного наступления Армии обороны Израиля погибло 72 бойца.

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Ранее Лайф писал, что за время конфликта на Ближнем Востоке Израиль нанёс свыше десяти тысяч авиаударов по сектору Газа. Бойцы ЦАХАЛ уничтожали ячейки и объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, а также командные центры, шахты, склады оружия.

Обложка ©

AP / TASS / Ohad Zwigenberg

Ян Поланин
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