В ЦАХАЛ назвали число погибших в боях с ХАМАС израильских солдат

За время обострения конфликта на Ближнем Востоке погибло 398 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Основная часть была убита в первый день нападения ХАМАС на территорию еврейского государства.

Как сообщает издание The Times of Israel, в ходе продолжающейся операции израильской армии против радикалов в боях на севере сектора Газа были убиты ещё двое военнослужащих. Всего с начала сухопутного наступления Армии обороны Израиля погибло 72 бойца.