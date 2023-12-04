Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить на переговорах с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином скорость в реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества. По его словам, это является главным вопросом проходящих сейчас в Пекине переговоров.

"Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, — это скорость", — цитирует его БелТА.

Лукашенко отметил, что время настолько "спрессовано", что порой страны не успевают с реализацией планов. Причём речь не только о Китае и Белоруссии, но и обо всём мире. По его словам, "кто первый придёт к своей цели, тот и будет на вершине".

По мнению Лукашенко, развитие стратегического сотрудничества двух стран определено единством их идеологий и логикой протекающих сегодня в мире процессов и событий. Он назвал прошедшую встречу со своим китайским коллегой 1 марта "во многом судьбоносной", так как она задала динамику на весь текущий год: с того момента было организовано более 120 взаимных визитов, связанных с производством и торгово-экономическими отношениями двух государств.

"У нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали", — добавил белорусский лидер.

Встреча лидеров двух стран продлилась в три раза дольше запланированного. По данным агентства, после этого они обменялись подарками и продолжили общение за рабочим обедом. Лукашенко поблагодарил Си за встречу и "оперативность" в этом вопросе, отметив, что у его коллеги в последнее время совсем нет времени: множество международных встреч и вопросы внутренней политики.