В Москве умер редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун

В Москве ушёл из жизни известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун. Как сообщает SHOT, на момент смерти ему было 69 лет.

По данным телеграм-канала, тело академика нашла домработница, когда пришла убираться в его квартире на Кудринской площади в Пресненском районе. Смерть наступила, когда учёный был в ванне, его тело пролежало там примерно три дня. По предварительной информации, Кривцун скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, точную причину смерти установит экспертиза. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и доктор философских наук, являлся специалистом в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, а также действительным членом Российской академии художеств. Академик написал девять монографий об истории искусства и работал шеф-редактором научного журнала "Художественная культура".