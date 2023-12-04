В Москве умер редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун
SHOT: В Москве умер известный российский искусствовед и культуролог Олег Кривцун
Олег Александрович Кривцун. Обложка © Российская академия художеств
В Москве ушёл из жизни известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун. Как сообщает SHOT, на момент смерти ему было 69 лет.
По данным телеграм-канала, тело академика нашла домработница, когда пришла убираться в его квартире на Кудринской площади в Пресненском районе. Смерть наступила, когда учёный был в ванне, его тело пролежало там примерно три дня. По предварительной информации, Кривцун скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, точную причину смерти установит экспертиза. Следов насильственной смерти на теле не нашли.
Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и доктор философских наук, являлся специалистом в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, а также действительным членом Российской академии художеств. Академик написал девять монографий об истории искусства и работал шеф-редактором научного журнала "Художественная культура".
А ранее Лайф рассказывал, что на 69-м году жизни скончался российский киновед, кинокритик и режиссёр документальных фильмов Андрей Шемякин. О причине смерти не говорится. Шемякин был автором и ведущим программы "Документальная камера" на канале "Культура", а также участвовал в сериалах "Тайны советского кино" и "Тайны кино".