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4 декабря, 07:31

В Москве умер редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун

SHOT: В Москве умер известный российский искусствовед и культуролог Олег Кривцун

<p>Олег Александрович Кривцун. Обложка © <a href="https://rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=51938&sphrase_id=100167" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российская академия художеств</a></p>

Олег Александрович Кривцун. Обложка © Российская академия художеств

В Москве ушёл из жизни известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала "Художественная культура" Олег Кривцун. Как сообщает SHOT, на момент смерти ему было 69 лет.

По данным телеграм-канала, тело академика нашла домработница, когда пришла убираться в его квартире на Кудринской площади в Пресненском районе. Смерть наступила, когда учёный был в ванне, его тело пролежало там примерно три дня. По предварительной информации, Кривцун скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, точную причину смерти установит экспертиза. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и доктор философских наук, являлся специалистом в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, а также действительным членом Российской академии художеств. Академик написал девять монографий об истории искусства и работал шеф-редактором научного журнала "Художественная культура".

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А ранее Лайф рассказывал, что на 69-м году жизни скончался российский киновед, кинокритик и режиссёр документальных фильмов Андрей Шемякин. О причине смерти не говорится. Шемякин был автором и ведущим программы "Документальная камера" на канале "Культура", а также участвовал в сериалах "Тайны советского кино" и "Тайны кино".

Дарья Нарыкова
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