Российские "Аллигаторы" появились в зоне СВО

Российские военные начали использовать на Херсонском направлении на Днепре "водный внедорожник" — аэролодку Alligator ("Аллигатор"). Об этом рассказал представитель компании-производителя этого транспорта Вячеслав Кочеев.

Он пояснил, что изначально "водные внедорожники" производили в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье. А около полугода назад компания направила этот вид транспорта в зону СВО для того, чтобы бойцы доставляли амуницию и эвакуировали раненых с помощью "Аллигатора".

"Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне... Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определённому сценарию для возможности размещения, в том числе на жёсткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования", — приводит РИА "Новости" слова Кочеева.

По его словам, в настоящее время российские военные активно используют этот вид транспорта на Херсонском направлении, всё работает без нареканий. Alligator применяют для перемещения в труднодоступных местах, по мелководью и в межсезонье. Собеседник агентства добавил, что компания производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метра, грузоподъёмностью от 550 до 1500 кг. "Водные внедорожники" вмещают до 12 человек и умеют максимально разгоняться от 80 до 140 километров в час в зависимости от комплектации.

Вместе с этим Кичеев подчеркнул, что "Аллигаторы" продаются и на гражданском рынке. Основными покупателями являются спасатели, органы природоохраны, топливно-энергетические компании, работающие в труднодоступных регионах, в том числе районах Крайнего Севера.