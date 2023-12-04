Песков назвал провокацией нарушение суверенитета КНР кораблём ВМС США 4 декабря, 08:50 Корабль ВМС США. Обложка © Shutterstock

В Кремле отреагировали на недавний факт нарушения суверенитета Китая кораблём ВМС США и заявили, что "не приветствуют любые провокационные действия". Речь об этом зашла в ходе беседы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник, 4 декабря.

"В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что на днях Китай поднял флот из-за вторжения ракетного эсминца США USS Hopper. В Пекине отметили, что незаконное вхождение американского военного корабля в территориальные воды Китая подтверждает стремление Вашингтона к гегемонии и росту милитаризации в регионе.

Авторы Александр Юнашев