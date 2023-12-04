Песков: У Путина на этой неделе ожидаются международные контакты
У президента России Владимира Путина на этой неделе ожидаются международные контакты. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы всегда осторожно говорим, потому что подвижный график. На этой неделе ещё будут международные контакты, мы будем вас своевременно о них информировать", — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков анонсировал сегодняшний визит Владимира Путина на выставку "Россия" на территории ВДНХ в Москве. Кроме того, глава государства наградит волонтёра года.
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