Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 09:09

Песков: У Путина на этой неделе ожидаются международные контакты

У президента России Владимира Путина на этой неделе ожидаются международные контакты. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы всегда осторожно говорим, потому что подвижный график. На этой неделе ещё будут международные контакты, мы будем вас своевременно о них информировать", — сказал он.

Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником

Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником

Ранее Дмитрий Песков анонсировал сегодняшний визит Владимира Путина на выставку "Россия" на территории ВДНХ в Москве. Кроме того, глава государства наградит волонтёра года.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров