В России нужно учредить медаль имени президента США Джо Байдена, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Соответствующее предложение он сделал в беседе с РИА "Новости".

"Нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена", — сказал парламентарий.

По словам политика, это необходимо сделать "в параллель" Конгрессу США. Недавно спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон выразил надежду на скорое продвижение в вопросе импичмента Байдена. По мнению депутата, медалью имени главы Белого дома можно было бы награждать "всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших великую Россию".

Причём Шеремет уже придумал внешний вид награды: спускающийся по скользкому трапу Байден на лицевой стороне, а на тыльной — американский проект в виде лица Владимира Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа". Она бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги.