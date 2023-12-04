"Замучил бордель": На Урале потребовали закрыть "громкий" эротический салон рядом с администрацией
В Екатеринбурге жители пожаловались на эротический салон рядом с администрацией
Жители одного из домов в Екатеринбурге требуют закрыть круглосуточный салон эротического массажа, куда постоянно приходят пьяные компании и шумят. Примечательно, что заведение находится за зданием администрации Чкаловского района города, а неподалёку — суд и пункт полиции.
"Нас замучил бордель, который расположен в нашем доме. Постоянные крики, шум, вздохи, стоны. Толпы пьяных мужиков, иногда девушки кричат: "Помогите". Нет сил терпеть", — приводит слова одной из местных жительниц E1.ru.
В соцсетях салона нет подробного описания программ, лишь названия: "Эгоист", "Лисьи игры", "Нежность". Сеанс длится от часа до двух, а цена достигает 15 тысяч рублей. При этом практически в каждом посте салон подчёркивает, что интимных услуг не предоставляет, но во многих публикациях встречаются фото девушек в нижнем белье и достаточно провокационных позах.
Общественники борются с этим салоном уже больше чем полтора года. По их данным, работницы заведения спаивали клиентов, подмешивая им препараты. Неравнодушные граждане даже выезжали на место под видом клиентов и поняли, что салон на деле — настоящий притон с интим-услугами. Отмечается, что в полиции не стали возбуждать уголовное дело, однако сейчас проводится новая проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что новосибирские стриптизёрши устроили мордобой в баре. Всё произошло из-за клиента, который хотел заплатить только одной девушке.
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