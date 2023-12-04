В Госдуме призвали ускоренно разработать закон о казачестве

Депутат Госдумы Геннадий Семигин высказался о необходимости в ускоренном порядке начать разрабатывать закон о российском казачестве. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".

"Нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве, над которым и мы начинаем работать", — заявил парламентарий.

О начале разработки соответствующего законопроекта стало известно ещё в июне этого года. Тогда отмечалось, что документ будет иметь отношение ко всем направлениям деятельности казачества.