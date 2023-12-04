В Госдуме призвали ускоренно разработать закон о казачестве
Депутат Семигин призвал ускоренно разработать закон о российском казачестве
Депутат Госдумы Геннадий Семигин высказался о необходимости в ускоренном порядке начать разрабатывать закон о российском казачестве. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".
"Нужна ускоренная разработка закона о российском казачестве, над которым и мы начинаем работать", — заявил парламентарий.
О начале разработки соответствующего законопроекта стало известно ещё в июне этого года. Тогда отмечалось, что документ будет иметь отношение ко всем направлениям деятельности казачества.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества. Им стал Виталий Кузнецов, он сменил на этой должности Николая Долуду, который также является депутатом Госдумы. В начале ноября парламентарий заявил, что собирается уйти с должности по собственному желанию, чтобы заняться разработкой закона о казачестве. По его словам, на это потребуется до двух лет.
ТАСС / Сергей Савостьянов