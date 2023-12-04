Российская ПВО сбила три десятка украинских беспилотников
Минобороны: Российские средства ПВО сбили за сутки 30 украинских беспилотников
Три десятка украинских беспилотников сбили российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 30 украинских беспилотных летательных аппаратов... а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", — передаёт оборонное ведомство в своём телеграм-канале.
Уточняется, что БПЛА были сбиты вблизи от населённых пунктов Лисичанск, Нововодяное (ЛНР), Александровка, Пески, Спорное (ДНР), Токмак (Запорожская область), Новая Збурьевка (Херсонская область).
Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе специальной военной операции поразили заглублённый командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток". Он находился в районе Днепропетровска.
ТАСС / Николай Гынгазов