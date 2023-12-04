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Опубликовано 4 декабря 2023, 11:50

ВСУ за сутки потеряли до 280 человек на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 280 человек на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Противник также лишился пяти боевых бронированных машин "Козак" и трёх автомобилей.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — рассказали там.

А на Купянском направлении в результате действий Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ВС России отражена атака со стороны штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Противник потерял на этом направлении до 35 человек, а также три боевые машины, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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Ранее в Минобороны отчитались о потерях противника на Южно-Донецком направлении. Так, ВСУ потеряли до 100 человек, а также некоторую боевую технику.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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