За минувшие сутки ВСУ потеряли до 280 человек на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Противник также лишился пяти боевых бронированных машин "Козак" и трёх автомобилей.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — рассказали там.

А на Купянском направлении в результате действий Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ВС России отражена атака со стороны штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Противник потерял на этом направлении до 35 человек, а также три боевые машины, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".