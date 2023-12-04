Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 12:39
5347

Скончался легендарный полковник Старов, лично докладывавший Жукову

SHOT: Полковник ГРУ в отставке Старов скончался на 84-м году жизни в Москве

<p>Полковник ГРУ Юрий Старов. Обложка © <a href="https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_2015.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikimedia</a> / Дауди Ильяс Дильшатович</p>

Полковник ГРУ Юрий Старов. Обложка © wikimedia / Дауди Ильяс Дильшатович

В Москве на 84-м году жизни умер легендарный полковник ГРУ Юрий Старов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело Старова обнаружили накануне в его квартире на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Следов насильственной смерти не найдено.

Полковник в отставке Юрий Старов родился в Магнитогорске Челябинской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище и Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 13 лет лично подходил со строевым докладом к маршалу Георгию Жукову.

Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986–1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В его подчинении было 2500 бойцов. Только за 1987 год они уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами, захватили 290 единиц тяжёлого оружия, 80 переносных зенитно-ракетных комплексов, 30 неуправляемых реактивных снарядов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, 8 млн единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Полковник был удостоен многих наград, в том числе двух орденов Красного Знамени и ордена Красной Звезды.

Сослуживец "Батяни-комбата" рассказал, как он отличился во время Панджшерской операции

Сослуживец "Батяни-комбата" рассказал, как он отличился во время Панджшерской операции

Ранее Лайф писал, что умер ветеран войны Фёдор Левской, расписавшийся на Рейхстаге. Ему было 99 лет.

Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров