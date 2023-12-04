Скончался легендарный полковник Старов, лично докладывавший Жукову

В Москве на 84-м году жизни умер легендарный полковник ГРУ Юрий Старов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело Старова обнаружили накануне в его квартире на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Следов насильственной смерти не найдено.

Полковник в отставке Юрий Старов родился в Магнитогорске Челябинской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище и Московское высшее военное общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 13 лет лично подходил со строевым докладом к маршалу Георгию Жукову.

Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986–1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В его подчинении было 2500 бойцов. Только за 1987 год они уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами, захватили 290 единиц тяжёлого оружия, 80 переносных зенитно-ракетных комплексов, 30 неуправляемых реактивных снарядов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, 8 млн единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Полковник был удостоен многих наград, в том числе двух орденов Красного Знамени и ордена Красной Звезды.