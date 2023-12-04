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4 декабря, 12:41

В России задумались о возрождении ФМС

Член СПЧ Александр Брод: В России целесообразно было бы возродить ФМС

В России задумались о возрождении Федеральной миграционной службы (ФМС), упразднённой в апреле 2016 года. Инициативу озвучил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по делам национальностей.

По его словам, вопросы адаптации и интеграции мигрантов в нашей стране "пока провисают", поэтому было бы целесообразно поручить эти вопросы отдельному ведомству. Кроме того, правозащитник выступил за то, чтобы прописать проблемы, возникающие в сфере межнациональных отношений, в Стратегии государственной национальной политики страны.

"Стоит подумать о возвращении Федеральной миграционной службы, потому что МВД свои задачи по регистрации и учёту выполняет, но вопросы адаптации, интеграции мигрантов пока ещё провисают", — сказал Брод.

В 2016 году ФМС России упразднена, а её функции возвращены в Главное управление по вопросам миграции МВД. ФМС являлась юридическим лицом, имела печать с изображением государственного герба страны и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством. Официально в Российской Федерации 14 июня отмечается День работника миграционной службы (с 2007 года).

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Ранее Лайф писал, что мигрантам запретили работать в такси в Югре. Также им там нельзя работать в сфере образования, продавать продукты и напитки. Позже аналогичные меры были введены в Магаданской и Курганской областях.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Марина Калегина
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