В России задумались о возрождении ФМС

В России задумались о возрождении Федеральной миграционной службы (ФМС), упразднённой в апреле 2016 года. Инициативу озвучил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по делам национальностей.

По его словам, вопросы адаптации и интеграции мигрантов в нашей стране "пока провисают", поэтому было бы целесообразно поручить эти вопросы отдельному ведомству. Кроме того, правозащитник выступил за то, чтобы прописать проблемы, возникающие в сфере межнациональных отношений, в Стратегии государственной национальной политики страны.

"Стоит подумать о возвращении Федеральной миграционной службы, потому что МВД свои задачи по регистрации и учёту выполняет, но вопросы адаптации, интеграции мигрантов пока ещё провисают", — сказал Брод.