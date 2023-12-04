Медик-штурмовик Дмитрий приехал в зону СВО в июле прошлого года. За ним закрепился позывной Студент из-за того, что он прибыл в Донбасс на последнем курсе медицинского колледжа. Первое время молодой человек оказывал помощь в штабе подразделения, но затем попал в штурмовую группу, где и начал спасать раненых бойцов на передовой.

"Эвакуация — это очень тяжело. Идёт обстрел, в любую секунду можешь сам лечь рядом. Оказывая помощь, я стараюсь затащить человека в укрытие. Повезёт, если дотаскиваешь человека до точки эвакуации и сам остаёшься жив", — рассказывает герой репортажа NEWS.ru.

Медик объяснил, как происходит спасательная операция на фронте. Сначала специалист оценивает место, куда можно перетащить человека, и характер повреждений. Если ран несколько, занимаешься самой тяжёлой — перебинтовываешь, накладываешь жгут, останавливаешь кровь. Вторым этапом начинается эвакуация, здесь необходимо правильно перетащить человека, не дав ему умереть по дороге. Для переноски используются спальники, ветки или носилки, а в качестве транспорта — квадроциклы, электрические тележки.

Раненых после эвакуации перенаправляют в госпиталь Бурденко — это главное военное клиническое учреждение Москвы. Сюда бортами перевозят пострадавших из Ростова-на-Дону и Донецка. Сначала раненых бойцов доставляют на носилках вдоль окопов, потом на военном борту Ил-76, а после — в больничную палату. В палатах госпиталя лежат экс-бойцы ЧВК "Вагнер", штурмовики-контрактники из Сибири, мобилизованные, ежегодно сюда доставляют 22 тысячи раненых и больных.

С начала спецоперации в госпитале ввели новые методы реабилитации: для раненых бойцов с ампутацией нижних конечностей создали специальную школу обучения ходьбе на протезах. Также здесь можно с помощью 3D-принтера распечатать модель для реконструкции лица.