Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 13:13

Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор

Голубев: Силы ПВО в Ростовской области отработали по целям за пределами региона

Системы ПВО в Ростовской области отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор субъекта Василий Голубев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

"Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона в соответствии с задачами спецоперации", — написал политик в своём телеграм-канале.

В Минобороны рассказали о добыче российской ПВО за сутки

В Минобороны рассказали о добыче российской ПВО за сутки

Напомним, только за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, также был уничтожен заряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Матвей Константинов
  • Новости
  • Политика
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров