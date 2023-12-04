Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор
Голубев: Силы ПВО в Ростовской области отработали по целям за пределами региона
Системы ПВО в Ростовской области отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор субъекта Василий Голубев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
"Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона в соответствии с задачами спецоперации", — написал политик в своём телеграм-канале.
Напомним, только за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, также был уничтожен заряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
VK / Минобороны России