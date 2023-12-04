Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор

Системы ПВО в Ростовской области отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор субъекта Василий Голубев. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

"Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона в соответствии с задачами спецоперации", — написал политик в своём телеграм-канале.