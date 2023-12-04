95% жителей Венесуэлы проголосовали за присоединение двух третей соседней страны

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, на котором 95% граждан проголосовали за включение в состав страны западной части соседнего государства Гайана — региона Эсекиба, где в 2015 году нашли нефть. Об этом сообщает газета El Universal.

"Мы предприняли первые шаги нового исторического этапа борьбы за то, что принадлежит нам, и для возвращения того, что оставили нам освободители", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В референдуме приняли участие десять миллионов человек. Они ответили на пять вопросов, касающихся создания нового штаба на спорной территории. 95,4% проголосовали за. В свою очередь президент Гайаны выступил с обращением, в котором заявил, что страну поддерживает международное сообщество.

Площадь региона Гуаяна-Эсекиба составляет 160 тысяч квадратных метров (примерно две трети от всей Гайаны). Там проживает 200 тысяч человек. В 1899 году третейский суд в Париже признал эту территорию частью Гайаны, однако Венесуэла не согласилась с решением. Власти Гайаны опасаются, что соседняя более крупная страна может использовать референдум как повод для вторжения, однако Мадуро назвал целью голосования — заручиться поддержкой граждан в потенциальных переговорах.