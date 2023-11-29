Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призывает Израиль освободить захваченные Голанские высоты. Трансляция заседания велась на ютуб-канале организации.
За принятие документа высказалась 91 страна, в том числе и Россия. Против проголосовало восемь государств, ещё 62 воздержались.
В резолюции говорится о высоком уровне обеспокоенности членов ООН тем, что Израиль так и не покинул Голанские высоты, которые оккупированы им с 1967 года, несмотря на предписания Генассамблеи и Совбеза ООН. Стоит заметить, что резолюции ООН не носят обязательного характера.
Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке площадью около 1800 кв. км. Большая их часть захвачена Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. До 1967 года Голаны принадлежали Сирии, но в ходе Шестидневной войны были отбиты израильтянами. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке их аннексировал.
Лайф ранее сообщал, что Израиль и Сирия неоднократно обменивались ударами после обострения конфликта в секторе Газа. Так, 24 октября военные САР обстреляли соседей из миномётов, на что ЦАХАЛ ответила зеркальным образом. А 29 октября для поражения объектов на территории республики еврейское государство даже задействовало авиацию. 11 ноября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Сирии после обстрела севера еврейского государства.
Getty Images / Richard T. Nowitz