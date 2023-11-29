Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призывает Израиль освободить захваченные Голанские высоты. Трансляция заседания велась на ютуб-канале организации.

За принятие документа высказалась 91 страна, в том числе и Россия. Против проголосовало восемь государств, ещё 62 воздержались.

В резолюции говорится о высоком уровне обеспокоенности членов ООН тем, что Израиль так и не покинул Голанские высоты, которые оккупированы им с 1967 года, несмотря на предписания Генассамблеи и Совбеза ООН. Стоит заметить, что резолюции ООН не носят обязательного характера.