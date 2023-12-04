В ФРГ дирижёра отстранили от участия в его собственном фестивале из-за визита в Москву

Организаторы музыкального фестиваля Шлезвига-Гольштейна (SHMF) отстранили от участия его основателя — дирижёра Юстуса Франтца. Причиной стало участие музыканта в жюри Международного конкурса П.И. Чайковского в Москве, сообщает издание Bild.

"Руководство фестиваля рассталось с его основателем, пианистом и дирижёром Юстусом Франтцем", — говорится в сообщении.

Музыкант назвал принятое решение трусливым. Его оскорбило, что руководство не пообщалось с ним лично, хотя они планировали разговор заранее. По словам Франтца, он не собирается просить допустить его к участию.