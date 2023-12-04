В ФРГ дирижёра отстранили от участия в его собственном фестивале из-за визита в Москву
Bild: Немецкого дирижёра Франтца отстранили от фестиваля из-за связей с Россией
Юстус Франтц. Обложка © Александр Демьянчук / ТАСС
Организаторы музыкального фестиваля Шлезвига-Гольштейна (SHMF) отстранили от участия его основателя — дирижёра Юстуса Франтца. Причиной стало участие музыканта в жюри Международного конкурса П.И. Чайковского в Москве, сообщает издание Bild.
"Руководство фестиваля рассталось с его основателем, пианистом и дирижёром Юстусом Франтцем", — говорится в сообщении.
Музыкант назвал принятое решение трусливым. Его оскорбило, что руководство не пообщалось с ним лично, хотя они планировали разговор заранее. По словам Франтца, он не собирается просить допустить его к участию.
Ранее Лайф писал, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера отсадили от всех немецких политиков на праздновании годовщины объединения Германии из-за связей с Россией. На родине политика часто критикуют за "лоббирование интересов Москвы" и работу в российских госкорпорациях.