Захарова предложила "отменяльщикам" культуры попробовать российскую джагу-джагу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к тем, кто пытается "отменить" Россию. По её мнению, успех песни Кати Лель "Мой мармеладный", которая вышла на третье место в мировом чарте Viral 50 музыкального стримингового сервиса Spotify, является пощёчиной для тех, кто борется с русской культурой.

"Хотелось бы поздравить всех, кто придумал "отменять Россию": "Вы проиграли, негоспода!". Начали было с Пушкина и Чайковского. А беда пришла откуда не ждали. Звучит как пощёчина "отменяльщикам" России. Куда вам до Фёдора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня?" — написала дипломат в телеграм-канале.

Она добавила, что в мировых чартах других стран песня на музыку композитора Максима Фадеева находится среди первой десятки. При этом в закрывшей от России границы и погранпереходы Финляндии композиция заняла первое место. По мнению Захаровой, это объяснимо тем, что Фадеев — талант, песни которого будут слушать независимо от каких-либо установок. Она подчеркнула, что отменять культуру — это как пытаться выпить море или подмести пустыню.