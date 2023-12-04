Израиль повысил уровень угрозы для своих граждан при посещении России

Власти Израиля повысили уровень угрозы для своих граждан при посещении некоторых стран, в том числе и России. Так, для нашей страны Совет национальной безопасности еврейского государства установил второй уровень угрозы — это как у Великобритании, Франции ​​и Германии.

"Уровень угрозы для многих стран Западной Европы, Южной Америки, а также для Австралии и России повышен до уровня 2 с рекомендацией проявлять повышенную осторожность", — говорится в сообщении ведомства.

В Израиле также перечислили страны, для которых установлен ещё более высокий, третий уровень угрозы. Ими оказались Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения. Ведомство рекомендует "пересмотреть планы поездок в эти страны по несущественным причинам".