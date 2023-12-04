"У националистки сорвало кукушку!" : В Молдавии пассажирка закатила скандал в троллейбусе из-за русского языка

В Кишинёве пассажирка троллейбуса закатила скандал в троллейбусе из-за того, что кондуктор обратилась к ней на русском языке. Кадрами инцидента в телеграм-канале поделился молдавский депутат Богдан Цырдя.

В Молдавии пассажирка троллейбуса закатила скандал из-за русского языка. Видео © Telegram / Богдан Цырдя

"Слегка неадекватная дама открыла окно в троллейбусе, невзирая на мороз и кучу пожилых людей. Кондуктор, пожилая женщина, попросила её закрыть окно. И тут у националистки сорвало кукушку!" — написал парламентарий в подписи к ролику.

Пассажирка стала требовать общаться с нею исключительно на румынском. Кондуктор же на камеру несколько раз повторила, что будет разговаривать на том языке, на котором удобно ей. Комментируя инцидент, Цырдя обратил внимание на то, что ситуация была бы невозможна без политики нынешней молдавской власти во главе с президентом Майей Санду.

