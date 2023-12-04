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4 декабря, 13:47

Брянская дума: Cообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова — фейк

В понедельник хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили там ложную информацию о том, что одну из улиц административного центра якобы переименуют в честь Адама Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа региона.

"Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова", — говорится в телеграм-канале облдумы Брянской области.

Там призвали жителей региона и всей России не поддаваться на провокации и быть внимательными.

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Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после начала СВО россияне получили "прививку" от фейков. Граждане стали критичнее относиться к любой информации в Интернете, отметила она.

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© Wikipedia / Олег Р. Вязьмитин

Никита Никонов
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