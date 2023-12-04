Минсельхоз опроверг сообщения о подорожании колбасы и пельменей на 20%

Минсельхоз утверждает, что информация о подорожании колбасы и пельменей на 20% не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности. Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на неё стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", — говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, в РФ за текущий год по сравнению с 2022-м производство колбасных изделий увеличилось на 2,5%, а мясных полуфабрикатов — на 6,2%. При этом мясопереработчики планируют нарастить производство, указали в министерстве.