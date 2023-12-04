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4 декабря, 14:09

Минсельхоз опроверг сообщения о подорожании колбасы и пельменей на 20%

Минсельхоз утверждает, что информация о подорожании колбасы и пельменей на 20% не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности. Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на неё стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", — говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, в РФ за текущий год по сравнению с 2022-м производство колбасных изделий увеличилось на 2,5%, а мясных полуфабрикатов — на 6,2%. При этом мясопереработчики планируют нарастить производство, указали в министерстве.

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Ранее Лайф писал, что в России на 20% выросла стоимость пельменей и колбасы. Утверждалось, что к этому привели грипп и африканская чума свиней.

Обложка ©

ТАСС / Семён Лиходеев

Никита Осипов
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