Путин: Пока мы вместе, мы непобедимы
Президент Владимир Путин увидел символизм в названии международного форума и победителей одноимённой премии, которых чествуют сегодня на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. Речь идёт о форуме и премии "Мы вместе".
"Конкурс называется "Мы вместе", и вот пока мы вместе, мы непобедимы", — отметил российский лидер, вручая награду в номинации "Волонтёр года". Победительницей, как уже сообщал Лайф, стала Наталья Аминева из Воронежа.
Ранее президент России заявил, что добровольцами и волонтёрами являются 25% населения нашей страны. В традиции, культуре народов Российской Федерации — чувство сопричастности, стремления помочь окружающим. Оно передаётся из поколения в поколение.
ТАСС / Михаил Климентьев