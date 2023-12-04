Путин: Пока мы вместе, мы непобедимы

Президент Владимир Путин увидел символизм в названии международного форума и победителей одноимённой премии, которых чествуют сегодня на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. Речь идёт о форуме и премии "Мы вместе".

"Конкурс называется "Мы вместе", и вот пока мы вместе, мы непобедимы", — отметил российский лидер, вручая награду в номинации "Волонтёр года". Победительницей, как уже сообщал Лайф, стала Наталья Аминева из Воронежа.