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4 декабря, 14:41

Путин: Пока мы вместе, мы непобедимы

Президент Владимир Путин увидел символизм в названии международного форума и победителей одноимённой премии, которых чествуют сегодня на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. Речь идёт о форуме и премии "Мы вместе".

"Конкурс называется "Мы вместе", и вот пока мы вместе, мы непобедимы", — отметил российский лидер, вручая награду в номинации "Волонтёр года". Победительницей, как уже сообщал Лайф, стала Наталья Аминева из Воронежа.

Путин принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"

Путин принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"

Ранее президент России заявил, что добровольцами и волонтёрами являются 25% населения нашей страны. В традиции, культуре народов Российской Федерации — чувство сопричастности, стремления помочь окружающим. Оно передаётся из поколения в поколение.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Марина Калегина
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