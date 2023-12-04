В Главном штабе Эрмитажа нарядили "Ёлку мира"

В атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа установили "Ёлку мира". Её украсили лучшими игрушками, сделанными детьми и взрослыми со всех уголков планеты в рамках конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа", передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

"К нам из разных уголков страны и мира присылают игрушки. Для того, чтобы они приняли участие в конкурсе. И мы вместе с детьми дипломатов, с детьми сотрудников наряжаем ёлку. Делаем праздник", — подчеркнула начальник службы развития Государственного Эрмитажа Екатерина Сираканян.

Музей проводит конкурс с 2017 года совместно с технопарком "Айра". Игрушки, которые уже стали частью Эрмитажа, собирали с разных уголков планеты на протяжении семи лет. Они отражают национальные символы и выполнены в разных техниках. За это время в конкурсе приняли участие более пяти тысяч человек из разных частей света — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

В пресс-службе Государственного Эрмитажа добавили, что во время церемонии для маленьких гостей музея организовали мастер-классы, где юные ребята создавали игрушки "Новогодние ангелы" и расписывали глазурью пряничные сани Деда Мороза. "Ёлка мира" будет стоять в атриуме до конца праздничных выходных. В год 320-летия Петербурга темой для конкурса выбрали строки из поэмы Александра Пушкина "Медный всадник". Участники прислали более двух тысяч игрушек.