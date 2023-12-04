Определены регионы – лидеры по эффективному обращению с отходами

Вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках награждения победителей "Зелёной премии", организованной ППК "Российский экологический оператор", подвела итоги рейтинга регионов по эффективности в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В этом году на конкурс поступило почти четыре тысячи инициатив.

"Зелёный рейтинг" — не просто признание за вклад, а эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов РФ по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Благодарю все регионы за проделанную работу", — приводит телеканал "360" слова Абрамченко.

Так, первое место в "Зелёном рейтинге" заняли Москва и Московская область. Следом идёт Тульская область, а тройку лидеров замыкает, как и в прошлом году, Нижегородская. Самых существенных позитивных сдвигов в рейтинге регионов по эффективности в сфере обращения с отходами в 2023 году удалось достичь Башкирии. Также Абрамченко отметила результаты Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края. По её словам, в целом работа ведётся уже во всех 89 российских регионах, включая республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.