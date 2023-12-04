Врач назвал вкусный способ нормализовать давление без таблеток

Россиян призвали следить за своим артериальным давлением, так как его снижение или повышение может указывать на наличие серьёзных заболеваний и даже вызвать инфаркт или инсульт. Можно ли нормализовать давление без лекарств, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Нормальным показателем артериального давления считается 120/80 миллиметров ртутного столба. Однако для каждого возраста нередко выделяют свои границы. По словам специалиста, стабилизировать давление можно с помощью диеты.

"Например, это бананы, курага, изюм. Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом. Не рискуйте!" — предупредил эксперт в беседе с "Царьградом".

По его словам, насытить организм и улучшить давление можно с помощью салатов. Для этого в рацион стоит добавить ромен, руколу, а также листовую капусту, репу или шпинат. Алендеев дополнил, что на давление позитивно влияет и какао. Этот напиток также помогает укрепить сосуды. А ещё можно попробовать съесть миндаль, ведь этот орех уменьшает уровень холестерина благодаря содержанию моножиров.

Диетическая пища должна быть наполнена полезными веществами. Медик подытожил, что резко менять рацион не стоит, лучше заручиться поддержкой специалистов.